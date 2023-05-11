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Петр Иванов

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Место рождения

Булдаково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Иван Матвеев

Мать: Татьяна Васильева

Булдаково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Ефимия Петрова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1880

Сын: Солодков Евфимий Петров

Мать ребёнка: Пелагия Тимофеева

Булдаково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Крестные: Филипп Васильев Захаров и Фекла Ермолаева
Рождение ребёнка
22.07.1881

Сын: Солодков Стефан Петров

Мать ребёнка: Пелагия Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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