Петр Иванов
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Иван Матвеев
Мать: Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Ефимия Петрова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1880
Мать ребёнка: Пелагия Тимофеева
Крестные: Филипп Васильев Захаров и Фекла Ермолаева
Рождение ребёнка
22.07.1881
Мать ребёнка: Пелагия Тимофеева
Смерть
Неизвестно