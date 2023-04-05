Татьяна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Дмитрий Иванов
Отец ребёнка: Иван Матвеев
Рождение ребёнка
1844
Сын: Петр Иванов
Отец ребёнка: Иван Матвеев
Рождение ребёнка
1847
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Матвеев
Рождение ребёнка
1849
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Матвеев
Смерть
Неизвестно