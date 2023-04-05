Татьяна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Иван Матвеев

Булдаково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Петр Иванов

Отец ребёнка: Иван Матвеев

Булдаково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Матвеев

Булдаково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Матвеев

Булдаково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Матвеев

Смерть
Неизвестно
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