Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Иван Матвеев
Мать: Татьяна Васильева
Бракосочетание
09.11.1869
Жена: Фекла Ермолаева
ф.210 оп.1 д.1 (66об) 1869, 9 нояб. д. Булдаково Ивана Матвеева Солодкова сын Иван 1 браком 20 лет с. Четвертаково крестьянки Прасковьи Ивановой Юдиной дочь девица Фекла Ермолаева 18 лет Поручители... Показать все
Рождение ребёнка
23.05.1880
Мать ребёнка: Фекла Ермолаева
Крестные: Петр Иванов Солодков и Марфа Ермолаева
Рождение ребёнка
25.02.1891
Дочь: Солодкова Евдокия Иванова
Мать ребёнка: не указана
Крестная Иулиана Петрова Солодкова