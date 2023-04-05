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Иван Иванов

Место рождения

Булдаково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1849

Пол

Мужской

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Иван Матвеев

Мать: Татьяна Васильева

Булдаково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
09.11.1869

Жена: Фекла Ермолаева

Булдаково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
ф.210 оп.1 д.1 (66об) 1869, 9 нояб. д. Булдаково Ивана Матвеева Солодкова сын Иван 1 браком 20 лет с. Четвертаково крестьянки Прасковьи Ивановой Юдиной дочь девица Фекла Ермолаева 18 лет Поручители... Показать все
Рождение ребёнка
23.05.1880

Сын: Солодков Иоанн Иванов

Мать ребёнка: Фекла Ермолаева

Крестные: Петр Иванов Солодков и Марфа Ермолаева
Рождение ребёнка
25.02.1891

Дочь: Солодкова Евдокия Иванова

Мать ребёнка: не указана

Булдаково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Крестная Иулиана Петрова Солодкова

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