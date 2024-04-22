Зиминова (Самагинова (Самагина)) Фаина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения25.03.1925
Дата смерти19.05.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1925
Рождение ребёнка
01.01.1952
Сын: Зиминов Юрий Александрович
Отец ребёнка: Зиминов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
29.06.1953
Рождение ребёнка
16.06.1955
Сын: Зиминов Николай Александрович
Отец ребёнка: Зиминов Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.05.1993