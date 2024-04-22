Зиминова (Самагинова (Самагина)) Фаина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиминова (Самагинова (Самагина)) Фаина Алексеевна

Место рождения

Старое, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

25.03.1925

Дата смерти

19.05.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1925

Отец: Самагинов (самагин) Алексей Михайлович

Мать: Самагинова (самагина) Анна Алексеевна

Старое, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.01.1952

Сын: Зиминов Юрий Александрович

Отец ребёнка: Зиминов Александр Николаевич

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.06.1955

Сын: Зиминов Николай Александрович

Отец ребёнка: Зиминов Александр Николаевич

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиминов Александр Николаевич

Смерть
19.05.1993
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
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