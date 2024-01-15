Самагинова (Самагина) (Тюкова) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти11.10.1936
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Рождение ребёнка
1908
Рождение ребёнка
1910
Сын: Самагинов (самагин) Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Самагинов (самагин) Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
24.03.1915
Дочь: Симбирская Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Самагинов (самагин) Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
26.05.1920
Дочь: Куренкова Антонина Алексеевна
Отец ребёнка: Самагинов (самагин) Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
25.03.1925
Дочь: Зиминова Фаина Алексеевна
Отец ребёнка: Самагинов (самагин) Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
08.07.1928
Дочь: Шабанина Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Самагинов (самагин) Алексей Михайлович
Смерть
11.10.1936
дер. Монастырская Замошской волости Кадниковского уезда