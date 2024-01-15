Самагинова (Самагина) (Тюкова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамагинова (Самагина) (Тюкова) Анна Алексеевна

Самагинова (Самагина) (Тюкова) Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

11.10.1936

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Тюков Алексей Иванович

Мать: Тюкова Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Самагинов (самагин) Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Самагинов (самагин) Алексей Михайлович

Старое, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Самагинов (самагин) Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Самагинов (самагин) Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
24.03.1915

Дочь: Симбирская Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Самагинов (самагин) Алексей Михайлович

Старое, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.05.1920

Дочь: Куренкова Антонина Алексеевна

Отец ребёнка: Самагинов (самагин) Алексей Михайлович

Старое, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.03.1925

Дочь: Зиминова Фаина Алексеевна

Отец ребёнка: Самагинов (самагин) Алексей Михайлович

Старое, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.07.1928

Дочь: Шабанина Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Самагинов (самагин) Алексей Михайлович

Старое, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
11.10.1936
дер. Монастырская Замошской волости Кадниковского уезда
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close