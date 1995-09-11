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Зиминов Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1927

Дата смерти

11.09.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1952

Сын: Зиминов Юрий Александрович

Мать ребёнка: Зиминова Фаина Алексеевна

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.06.1955

Сын: Зиминов Николай Александрович

Мать ребёнка: Зиминова Фаина Алексеевна

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиминова Фаина Алексеевна

Смерть
11.09.1995
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