Зиминов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1927
Дата смерти11.09.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1952
Сын: Зиминов Юрий Александрович
Мать ребёнка: Зиминова Фаина Алексеевна
Рождение ребёнка
16.06.1955
Сын: Зиминов Николай Александрович
Мать ребёнка: Зиминова Фаина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.09.1995