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Зиминов Николай Александрович

Место рождения

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

16.06.1955

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1925 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1955

Отец: Зиминов Александр Николаевич

Мать: Зиминова Фаина Алексеевна

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.09.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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