Лоскутов Loskutov Ефим Логинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутов Loskutov Ефим Логинов

Место рождения

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Григорьев Яковлев Лоскутов Loskutov Логин Григорьевич

Мать: Григорьева Лоскутова Анна Сергеева

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Упоминание
1782
Тамбовская губерния, Моршанской округи, село Троицкие Росляи (Ныне Тамбовская область, Сосновский район, село Троицкие Росляи.
В 11 лет записан в 4-й Ревизии 1782 года как сын Логина Григорьева 34 лет. Жив дед Григорий Егорович Яковлев 51 год. Вместе живут Михаил 16, братья Ефим 11, Макар 8, Сергей 1 год и сестры - Екатерина... Показать все
Рождение ребёнка
1791

Сын: Логинов Лоскутов Loskutov Макар Малафей Ефимович

Мать ребёнка: Лоскутова Аксинья Абрамовна

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Рождение ребёнка
1798

Сын: Лоскутов Loskutov Антип Ефимович

Мать ребёнка: Лоскутова Аксинья Абрамовна

Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Лоскутова Аксинья Абрамовна

Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Рождение ребёнка
1801

Сын: Лоскутов Loskutov Анисим Ефимович

Мать ребёнка: Лоскутова Аксинья Абрамовна

Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1808

Сын: Лоскутов Loskutov Григорий Ефимович

Мать ребёнка: Лоскутова Аксинья Абрамовна

Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Упоминание
1816
Россия, Саратовская губерния, Аткарский уезд, село Малые Копены
В 43 года записан как Ефим Логинов (фамилия видимо по имени отца) с женой Аксиньей 43 лет и как сын Логина Григорьева 64 лет (фамилия по имени отца) уже без жены ( только в 1835 род станет Лоскутовым... Показать все
Смерть
Неизвестно
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