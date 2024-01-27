Лоскутов Loskutov Ефим Логинов
Место рожденияРоссия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Рождение
1771
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Упоминание
1782
Тамбовская губерния, Моршанской округи, село Троицкие Росляи (Ныне Тамбовская область, Сосновский район, село Троицкие Росляи.
В 11 лет записан в 4-й Ревизии 1782 года как сын Логина Григорьева 34 лет. Жив дед Григорий Егорович Яковлев 51 год. Вместе живут Михаил 16, братья Ефим 11, Макар 8, Сергей 1 год и сестры - Екатерина... Показать все
Рождение ребёнка
1791
Сын: Логинов Лоскутов Loskutov Макар Малафей Ефимович
Мать ребёнка: Лоскутова Аксинья Абрамовна
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Рождение ребёнка
1798
Сын: Лоскутов Loskutov Антип Ефимович
Мать ребёнка: Лоскутова Аксинья Абрамовна
Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Лоскутова Аксинья Абрамовна
Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Рождение ребёнка
1801
Сын: Лоскутов Loskutov Анисим Ефимович
Мать ребёнка: Лоскутова Аксинья Абрамовна
Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1808
Сын: Лоскутов Loskutov Григорий Ефимович
Мать ребёнка: Лоскутова Аксинья Абрамовна
Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Упоминание
1816
Россия, Саратовская губерния, Аткарский уезд, село Малые Копены
В 43 года записан как Ефим Логинов (фамилия видимо по имени отца) с женой Аксиньей 43 лет и как сын Логина Григорьева 64 лет (фамилия по имени отца) уже без жены ( только в 1835 род станет Лоскутовым... Показать все
Смерть
Неизвестно