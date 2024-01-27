Григорьева Лоскутова Анна Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева Лоскутова Анна Сергеева

Место рождения

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи

Дата рождения

1732

Дата смерти

Около 1810

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи
Рождение ребёнка
1766

Сын: Лоскутов Loskutov Михаил Логинов

Отец ребёнка: Григорьев Яковлев Лоскутов Loskutov Логин Григорьевич

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Екатерина Логиновна

Отец ребёнка: Григорьев Яковлев Лоскутов Loskutov Логин Григорьевич

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи
Рождение ребёнка
1771

Сын: Лоскутов Loskutov Ефим Логинов

Отец ребёнка: Григорьев Яковлев Лоскутов Loskutov Логин Григорьевич

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Рождение ребёнка
1774

Сын: Лоскутов Loskutov Макар Логинович

Отец ребёнка: Григорьев Яковлев Лоскутов Loskutov Логин Григорьевич

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Богданова Ульяна

Отец ребёнка: Григорьев Яковлев Лоскутов Loskutov Логин Григорьевич

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи
Рождение ребёнка
1781

Сын: Лоскутов Loskutov Сергей Логинович

Отец ребёнка: Григорьев Яковлев Лоскутов Loskutov Логин Григорьевич

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Шабалдина Христинья Логинова

Отец ребёнка: Григорьев Яковлев Лоскутов Loskutov Логин Григорьевич

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Смерть
Около 1810
Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
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