Григорьева Лоскутова Анна Сергеева
Место рожденияРоссия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи
Дата рождения1732
Дата смертиОколо 1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1732
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи
Рождение ребёнка
1766
Сын: Лоскутов Loskutov Михаил Логинов
Отец ребёнка: Григорьев Яковлев Лоскутов Loskutov Логин Григорьевич
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Екатерина Логиновна
Отец ребёнка: Григорьев Яковлев Лоскутов Loskutov Логин Григорьевич
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи
Рождение ребёнка
1771
Сын: Лоскутов Loskutov Ефим Логинов
Отец ребёнка: Григорьев Яковлев Лоскутов Loskutov Логин Григорьевич
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Рождение ребёнка
1774
Сын: Лоскутов Loskutov Макар Логинович
Отец ребёнка: Григорьев Яковлев Лоскутов Loskutov Логин Григорьевич
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Богданова Ульяна
Отец ребёнка: Григорьев Яковлев Лоскутов Loskutov Логин Григорьевич
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи
Рождение ребёнка
1781
Сын: Лоскутов Loskutov Сергей Логинович
Отец ребёнка: Григорьев Яковлев Лоскутов Loskutov Логин Григорьевич
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Шабалдина Христинья Логинова
Отец ребёнка: Григорьев Яковлев Лоскутов Loskutov Логин Григорьевич
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Смерть
Около 1810
Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены