Богданова (Яковлева Лоскутова Loskutov) Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Яковлева Лоскутова Loskutov) Ульяна

Место рождения

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Григорьев Яковлев Лоскутов Loskutov Логин Григорьевич

Мать: Григорьева Лоскутова Анна Сергеева

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи
Упоминание
1782
Тамбовская губерния, Моршанской округи, село Троицкие Росляи (Ныне Тамбовская область, Сосновский район, село Троицкие Росляи.
В 6 лет записана в 4-й Ревизии 1782 года как дочь Логина Григорьева 34 лет. Жив дед Григорий Егорович Яковлев 51 год. Вместе живут братья Михаил 16, Ефим 11, Макар 8 лет, Сергей 1 год и сестра - Екате... Показать все
Упоминание
1795
Тамбовская губерния, Моршанской округи, село Троицкие Росляи (Ныне Тамбовская область, Сосновский район, село Троицкие Росляи.
В 19 лет в 5 ревизии 1795 года записана как Ульяна дочка Логана 47 лет и дед Григорий Егоров 64 лет.
Рождение ребёнка
1808

Сын: Богданов Семен Акимович

Отец ребёнка: Богданов Аким Карпович

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Анна Акимовна

Отец ребёнка: Богданов Аким Карпович

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1812

Сын: Богданов Козьма Акимович

Отец ребёнка: Богданов Аким Карпович

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1815

Сын: Богданов Михаил Акимович

Отец ребёнка: Богданов Аким Карпович

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1819

Сын: Богданов Антон Акимович

Отец ребёнка: Богданов Аким Карпович

Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Рождение ребёнка
1819

Сын: Богданов Василий Акимович

Отец ребёнка: Богданов Аким Карпович

Саратовская область, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Аксинья Акимовна

Отец ребёнка: Богданов Аким Карпович

Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Смерть
Неизвестно
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
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