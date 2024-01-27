Богданова (Яковлева Лоскутова Loskutov) Ульяна
Место рожденияРоссия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Рождение
1776
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи
Упоминание
1782
Тамбовская губерния, Моршанской округи, село Троицкие Росляи (Ныне Тамбовская область, Сосновский район, село Троицкие Росляи.
В 6 лет записана в 4-й Ревизии 1782 года как дочь Логина Григорьева 34 лет. Жив дед Григорий Егорович Яковлев 51 год. Вместе живут братья Михаил 16, Ефим 11, Макар 8 лет, Сергей 1 год и сестра - Екате... Показать все
Упоминание
1795
Тамбовская губерния, Моршанской округи, село Троицкие Росляи (Ныне Тамбовская область, Сосновский район, село Троицкие Росляи.
В 19 лет в 5 ревизии 1795 года записана как Ульяна дочка Логана 47 лет и дед Григорий Егоров 64 лет.
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Богданов Аким Карпович
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Анна Акимовна
Отец ребёнка: Богданов Аким Карпович
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Богданов Аким Карпович
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Богданов Аким Карпович
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Богданов Аким Карпович
Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Рождение ребёнка
1819
Сын: Богданов Василий Акимович
Отец ребёнка: Богданов Аким Карпович
Саратовская область, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Аксинья Акимовна
Отец ребёнка: Богданов Аким Карпович
Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Смерть
Неизвестно
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка