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Богданов Аким Карпович

Место рождения

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка

Дата рождения

1793

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Богданов Карп Михайлович

Мать: Богданова Варвара

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1808

Сын: Богданов Семен Акимович

Мать ребёнка: Богданова Ульяна

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Анна Акимовна

Мать ребёнка: Богданова Ульяна

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1812

Сын: Богданов Козьма Акимович

Мать ребёнка: Богданова Ульяна

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1815

Сын: Богданов Михаил Акимович

Мать ребёнка: Богданова Ульяна

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Упоминание
1816
Саратовская губерния, Аткарский уезд, с.Малые Копены
В 23 года с женой Ульяной 27 лет и 4 детьми: Семеном 8 лет, Козьмой 4 лет, Михаилом 1 года и Анной 6 лет в Малых Копенах
Рождение ребёнка
1819

Сын: Богданов Антон Акимович

Мать ребёнка: Богданова Ульяна

Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Рождение ребёнка
1819

Сын: Богданов Василий Акимович

Мать ребёнка: Богданова Ульяна

Саратовская область, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Аксинья Акимовна

Мать ребёнка: Богданова Ульяна

Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Смерть
1823
Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
К 1860 году в живых уже нет. Жена Ульяна 77 лет живет в семье сына Михаила Акимовича Богданова.
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