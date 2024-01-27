Богданов Аким Карпович
Место рожденияТамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Дата рождения1793
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1793
Отец: Богданов Карп Михайлович
Мать: Богданова Варвара
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Богданова Ульяна
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Анна Акимовна
Мать ребёнка: Богданова Ульяна
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Богданова Ульяна
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Богданова Ульяна
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Упоминание
1816
Саратовская губерния, Аткарский уезд, с.Малые Копены
В 23 года с женой Ульяной 27 лет и 4 детьми: Семеном 8 лет, Козьмой 4 лет, Михаилом 1 года и Анной 6 лет в Малых Копенах
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Богданова Ульяна
Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Рождение ребёнка
1819
Сын: Богданов Василий Акимович
Мать ребёнка: Богданова Ульяна
Саратовская область, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Аксинья Акимовна
Мать ребёнка: Богданова Ульяна
Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Смерть
1823
Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
К 1860 году в живых уже нет. Жена Ульяна 77 лет живет в семье сына Михаила Акимовича Богданова.