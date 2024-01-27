Богданов Михаил Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданов Михаил Акимович

Богданов Михаил Акимович

Место рождения

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Богданов Аким Карпович

Мать: Богданова Ульяна

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1835

Сын: Богданов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Богданова Марфа

Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Упоминание
1835
Россия, Саратовская губерния, Аткарский уезд, село Малые Копены
В 19 лет живет с женой Марфой Лукьяновой 20 лет исыном Дмитрием 2 месяцев с мамой Ульяной Яковлевой 62 лет вдовой (папа Аким Карпович Богданов умер в 1823 году). В семье еще жил брат Козьма но в 1831... Показать все
Рождение ребёнка
1841

Сын: Богданов Кондрат Михайлович

Мать ребёнка: Богданова Марфа

Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Рождение ребёнка
1843

Сын: Богданов Bogdanoff Федот Feodor Михайлович Mikhailich

Мать ребёнка: Богданова Марфа

Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Рождение ребёнка
1846

Сын: Богданов Bogdanoff Зиновий Zinavey Михайлович Mikalovich

Мать ребёнка: Богданова Марфа

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Богданова Марфа

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка, Тифлисской губернии, ныне Азербайджан.
В 37 лет живет с семьей и 3 сыновьями: Кондратий 9, Федот 8 и Зиновий 5 в Ново-Саратовке куда переехал в 1845 году
Рождение ребёнка
1854

Сын: Богданов Никита Михайлович

Мать ребёнка: Богданова Марфа

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close