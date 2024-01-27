Богданов Михаил Акимович
Место рожденияРоссия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1815
Отец: Богданов Аким Карпович
Мать: Богданова Ульяна
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1835
Сын: Богданов Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Богданова Марфа
Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Упоминание
1835
Россия, Саратовская губерния, Аткарский уезд, село Малые Копены
В 19 лет живет с женой Марфой Лукьяновой 20 лет исыном Дмитрием 2 месяцев с мамой Ульяной Яковлевой 62 лет вдовой (папа Аким Карпович Богданов умер в 1823 году). В семье еще жил брат Козьма но в 1831... Показать все
Рождение ребёнка
1841
Сын: Богданов Кондрат Михайлович
Мать ребёнка: Богданова Марфа
Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Рождение ребёнка
1843
Сын: Богданов Bogdanoff Федот Feodor Михайлович Mikhailich
Мать ребёнка: Богданова Марфа
Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Рождение ребёнка
1846
Сын: Богданов Bogdanoff Зиновий Zinavey Михайлович Mikalovich
Мать ребёнка: Богданова Марфа
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Богданова Марфа
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка, Тифлисской губернии, ныне Азербайджан.
В 37 лет живет с семьей и 3 сыновьями: Кондратий 9, Федот 8 и Зиновий 5 в Ново-Саратовке куда переехал в 1845 году
Рождение ребёнка
1854
Сын: Богданов Никита Михайлович
Мать ребёнка: Богданова Марфа
Смерть
Неизвестно