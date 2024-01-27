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Богданов Bogdanoff Федот Feodor Михайлович Mikhailich

Место рождения

Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Богданов Михаил Акимович

Мать: Богданова Марфа

Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Рождение ребёнка
1867

Сын: Богданов Василий Федотович (Старший)

Мать ребёнка: Bogdanoff Аксинья Aksenia Феактистова Figleese

с.Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1869

Сын: Богданов Василий Федотович

Мать ребёнка: Bogdanoff Аксинья Aksenia Феактистова Figleese

с.Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
24.11.1871

Сын: Bogdanoff Andrae Foderhe

Мать ребёнка: Bogdanoff Аксинья Aksenia Феактистова Figleese

Armenia, Russia
Рождение ребёнка
12.02.1877

Дочь: Алиса Alice Федотовна Fred

Мать ребёнка: Bogdanoff Аксинья Aksenia Феактистова Figleese

Russia
Рождение ребёнка
20.02.1885

Сын: Bogdanoff Timofey Fedotovich

Мать ребёнка: Bogdanoff Аксинья Aksenia Феактистова Figleese

Petegorak, Russia
Рождение ребёнка
01.09.1887

Сын: Bogdanoff Michael Fedotovich

Мать ребёнка: Bogdanoff Аксинья Aksenia Феактистова Figleese

Kars Province, Russia ( now Eastern Turkey)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Bogdanoff Grigory

Мать ребёнка: Bogdanoff Аксинья Aksenia Феактистова Figleese

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Bogdanoff James

Мать ребёнка: Bogdanoff Аксинья Aksenia Феактистова Figleese

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Bogdanoff Аксинья Aksenia Феактистова Figleese

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Bogdanoff Аксинья Aksenia Феактистова Figleese

Смерть
Неизвестно
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