Богданов Bogdanoff Федот Feodor Михайлович Mikhailich
Место рожденияРоссия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Богданов Михаил Акимович
Мать: Богданова Марфа
Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Рождение ребёнка
1867
Сын: Богданов Василий Федотович (Старший)
Мать ребёнка: Bogdanoff Аксинья Aksenia Феактистова Figleese
с.Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1869
Сын: Богданов Василий Федотович
Мать ребёнка: Bogdanoff Аксинья Aksenia Феактистова Figleese
с.Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
24.11.1871
Мать ребёнка: Bogdanoff Аксинья Aksenia Феактистова Figleese
Armenia, Russia
Рождение ребёнка
12.02.1877
Дочь: Алиса Alice Федотовна Fred
Мать ребёнка: Bogdanoff Аксинья Aksenia Феактистова Figleese
Russia
Рождение ребёнка
20.02.1885
Сын: Bogdanoff Timofey Fedotovich
Мать ребёнка: Bogdanoff Аксинья Aksenia Феактистова Figleese
Petegorak, Russia
Рождение ребёнка
01.09.1887
Сын: Bogdanoff Michael Fedotovich
Мать ребёнка: Bogdanoff Аксинья Aksenia Феактистова Figleese
Kars Province, Russia ( now Eastern Turkey)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Bogdanoff Grigory
Мать ребёнка: Bogdanoff Аксинья Aksenia Феактистова Figleese
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Bogdanoff James
Мать ребёнка: Bogdanoff Аксинья Aksenia Феактистова Figleese
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно