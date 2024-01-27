(Богданова Bogdanoff) Алиса Alice Федотовна Fred
Место рожденияRussia
Дата рождения12.02.1877
Дата смерти15.04.1963
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Богданов Bogdanoff Федот Feodor Михайлович Mikhailich
Дочь: Дарья Dorothy Михайловна Michael
Отец ребёнка: Лоскутов Loscotoff Михаил Michael Васильевич William
Дочь: Марта Martha Михайловнаmichael
Отец ребёнка: Лоскутов Loscotoff Михаил Michael Васильевич William
Сын: Лоскутов Loscotoff Иван John Михайлович Michael
Отец ребёнка: Лоскутов Loscotoff Михаил Michael Васильевич William
Сын: Лоскутов Loscotoff Michael Michael
Отец ребёнка: Лоскутов Loscotoff Михаил Michael Васильевич William
Дочь: Manya Mike William
Отец ребёнка: Лоскутов Loscotoff Михаил Michael Васильевич William
Дочь: Alice Michael
Отец ребёнка: Лоскутов Loscotoff Михаил Michael Васильевич William
Дочь: Agnes Michael
Отец ребёнка: Лоскутов Loscotoff Михаил Michael Васильевич William