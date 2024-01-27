(Богданова Bogdanoff) Алиса Alice Федотовна Fred — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Богданова Bogdanoff) Алиса Alice Федотовна Fred

Место рождения

Russia

Дата рождения

12.02.1877

Дата смерти

15.04.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1877

Отец: Богданов Bogdanoff Федот Feodor Михайлович Mikhailich

Мать: Bogdanoff Аксинья Aksenia Феактистова Figleese

Russia
Рождение ребёнка
24.05.1898

Дочь: Дарья Dorothy Михайловна Michael

Отец ребёнка: Лоскутов Loscotoff Михаил Michael Васильевич William

Kars, Russia
Рождение ребёнка
09.12.1899

Дочь: Марта Martha Михайловнаmichael

Отец ребёнка: Лоскутов Loscotoff Михаил Michael Васильевич William

in Russia
Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Лоскутов Loscotoff Иван John Михайлович Michael

Отец ребёнка: Лоскутов Loscotoff Михаил Michael Васильевич William

in Russia
Рождение ребёнка
06.03.1908

Сын: Лоскутов Loscotoff Michael Michael

Отец ребёнка: Лоскутов Loscotoff Михаил Michael Васильевич William

San Francisco, California, United States
Рождение ребёнка
03.08.1910

Дочь: Manya Mike William

Отец ребёнка: Лоскутов Loscotoff Михаил Michael Васильевич William

San Francisco, San Francisco, California, USA
Место жительства
1910
Marital Status: Married; Relation to Head of House: Wife, San Francisco Assembly District 32, San Francisco, California, USA
Рождение ребёнка
04.12.1912

Дочь: Alice Michael

Отец ребёнка: Лоскутов Loscotoff Михаил Michael Васильевич William

California, USA
Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Лоскутов Loscotoff Василий Vasili Михайлович Michael

Отец ребёнка: Лоскутов Loscotoff Михаил Michael Васильевич William

Рождение ребёнка
18.03.1918

Дочь: Agnes Michael

Отец ребёнка: Лоскутов Loscotoff Михаил Michael Васильевич William

San Francisco, California
Место жительства
1919
San Francisco, California, USA
Место жительства
1930
Marital Status: Married; Relation to Head: Wife, Santa Rosa, Sonoma, California, USA
Место жительства
1935
Santa Rosa, Sonoma, California
Место жительства
1940
Marital Status: Married; Relation to Head: Wife, Santa Rosa, Sonoma, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Loscotoff Михаил Michael Васильевич William

Смерть
15.04.1963
Santa Rosa, Sonoma, California, USA
Age at Death: 86-Rusian Sectarian Cemetery
Похороны
Неизвестно
Colma, San Mateo County, California, United States of America
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