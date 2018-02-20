Bogdanoff Timofey Fedotovich
Место рожденияPetegorak, Russia
Дата рождения20.02.1885
Дата смерти24.07.1979
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1885
Отец: Богданов Bogdanoff Федот Feodor Михайлович Mikhailich
Petegorak, Russia
Рождение ребёнка
01.01.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Marfunia John
Россия
Смерть
24.07.1979
Orange County, California, USA