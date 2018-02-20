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Bogdanoff Timofey Fedotovich

Место рождения

Petegorak, Russia

Дата рождения

20.02.1885

Дата смерти

24.07.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1885

Отец: Богданов Bogdanoff Федот Feodor Михайлович Mikhailich

Мать: Bogdanoff Аксинья Aksenia Феактистова Figleese

Petegorak, Russia
Рождение ребёнка
01.01.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Marfunia John

Россия
Смерть
24.07.1979
Orange County, California, USA
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