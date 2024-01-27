Богданова Варвара
Место рожденияТамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1743
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Татьяна Карповна
Отец ребёнка: Богданов Карп Михайлович
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Дарья Карповна
Отец ребёнка: Богданов Карп Михайлович
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Евдокия Карповна
Отец ребёнка: Богданов Карп Михайлович
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1782
Сын: Богданов Григорий Карпович
Отец ребёнка: Богданов Карп Михайлович
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Богданов Карп Михайлович
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Смерть
Неизвестно