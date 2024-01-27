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Богданова Варвара

Место рождения

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Татьяна Карповна

Отец ребёнка: Богданов Карп Михайлович

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Дарья Карповна

Отец ребёнка: Богданов Карп Михайлович

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Евдокия Карповна

Отец ребёнка: Богданов Карп Михайлович

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1782

Сын: Богданов Григорий Карпович

Отец ребёнка: Богданов Карп Михайлович

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1793

Сын: Богданов Аким Карпович

Отец ребёнка: Богданов Карп Михайлович

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Смерть
Неизвестно
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