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Лоскутов Loskutov Григорий Ефимович

Место рождения

Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Лоскутов Loskutov Ефим Логинов

Мать: Лоскутова Аксинья Абрамовна

Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1827

Сын: Лоскутов Loskutov Митрофан Григорьевич

Мать ребёнка: Лоскутова Анастасия Тимофеевна

Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Авдотья Григорьевна

Мать ребёнка: Лоскутова Анастасия Тимофеевна

Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Лоскутова Анастасия Тимофеевна

Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Смерть
Неизвестно
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