Лоскутов Loskutov Григорий Ефимович
Место рожденияСело Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1827
Сын: Лоскутов Loskutov Митрофан Григорьевич
Мать ребёнка: Лоскутова Анастасия Тимофеевна
Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Авдотья Григорьевна
Мать ребёнка: Лоскутова Анастасия Тимофеевна
Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Лоскутова Анастасия Тимофеевна
Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Смерть
Неизвестно