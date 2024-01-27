Лоскутова Анастасия Тимофеевна
Место рожденияСело Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1827
Сын: Лоскутов Loskutov Митрофан Григорьевич
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Григорий Ефимович
Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Авдотья Григорьевна
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Григорий Ефимович
Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Григорий Ефимович
Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Смерть
Неизвестно