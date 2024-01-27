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Лоскутова Аксинья Абрамовна

Место рождения

Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1791

Сын: Логинов Лоскутов Loskutov Макар Малафей Ефимович

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Ефим Логинов

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Рождение ребёнка
1798

Сын: Лоскутов Loskutov Антип Ефимович

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Ефим Логинов

Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Ефим Логинов

Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Рождение ребёнка
1801

Сын: Лоскутов Loskutov Анисим Ефимович

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Ефим Логинов

Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1808

Сын: Лоскутов Loskutov Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Ефим Логинов

Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Смерть
Неизвестно
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