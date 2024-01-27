Лоскутова Аксинья Абрамовна
Место рожденияСело Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1774
Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1791
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Рождение ребёнка
1798
Сын: Лоскутов Loskutov Антип Ефимович
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Ефим Логинов
Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Ефим Логинов
Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Рождение ребёнка
1801
Сын: Лоскутов Loskutov Анисим Ефимович
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Ефим Логинов
Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1808
Сын: Лоскутов Loskutov Григорий Ефимович
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Ефим Логинов
Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Смерть
Неизвестно