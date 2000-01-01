Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1823 г.р.
1839 г.р.

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Силантий

Мать: мама

Рождение ребёнка
1823

Сын: Степан

Мать ребёнка: Дарья

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Дарья

Смерть
Неизвестно
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