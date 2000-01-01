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Степан
Степан
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1800
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Силантий
Мать
мама
Дети
Степан
1823 г.р.
Марфа
1839 г.р.
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец:
Силантий
Мать:
мама
Рождение ребёнка
1823
Сын:
Степан
Мать ребёнка:
Дарья
Рождение ребёнка
1839
Дочь:
Марфа
Мать ребёнка:
Дарья
Смерть
Неизвестно
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