Игнатий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1823 г.р.

Мать

1822 г.р.

Жена

1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Степан

Мать: Алена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Смерть
Неизвестно
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