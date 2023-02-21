(Карпова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Карпова) Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1823 г.р.
1839 г.р.

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Степан

Отец ребёнка: Степан

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Степан

Смерть
Неизвестно
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