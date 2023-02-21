Яков (шестой сын) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яков (шестой сын)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1823 г.р.

Мать

1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Степан

Мать: Алена

Смерть
Неизвестно