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Яков (шестой сын)
Яков (шестой сын)
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1844
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Степан
1823 г.р.
Мать
(Семенова) Алена
1822 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец:
Степан
Мать:
Алена
Смерть
Неизвестно
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