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Артем
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1835
Пол
Мужской
Отец
Степан
1823 г.р.
Мать
(Семенова) Алена
1822 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Степан
Мать:
Алена
Смерть
1835
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