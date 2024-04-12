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Волков Василий Захарович

Место рождения

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Волков Захар Емельянов

Мать: Волкова Ульяна Маркова

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
25.01.1853

Жена: Волкова Екатерина Аввакумова

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.12.1853

Дочь: Анисья Васильева

Мать ребёнка: Волкова Екатерина Аввакумова

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.02.1856

Сын: Волков Василий Васильевич

Мать ребёнка: Волкова Екатерина Аввакумова

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Волкова Екатерина Аввакумова

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Волков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Волкова Екатерина Аввакумова

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.10.1872

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Волкова Екатерина Аввакумова

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
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