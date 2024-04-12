Волков Василий Захарович
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Волков Захар Емельянов
Мать: Волкова Ульяна Маркова
Бракосочетание
25.01.1853
Рождение ребёнка
24.12.1853
Дочь: Анисья Васильева
Мать ребёнка: Волкова Екатерина Аввакумова
Рождение ребёнка
18.02.1856
Сын: Волков Василий Васильевич
Мать ребёнка: Волкова Екатерина Аввакумова
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Волкова Екатерина Аввакумова
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Волкова Екатерина Аввакумова
Рождение ребёнка
04.10.1872
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Волкова Екатерина Аввакумова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно