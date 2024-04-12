Волков Захар Емельянов
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Волкова Ульяна Маркова
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Волкова Ульяна Маркова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида Захарова
Мать ребёнка: Волкова Ульяна Маркова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Ульяна Маркова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно