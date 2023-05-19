Волкова Ульяна Маркова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Волков Захар Емельянов
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Волков Захар Емельянов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида Захарова
Отец ребёнка: Волков Захар Емельянов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно