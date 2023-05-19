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Волкова Ульяна Маркова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Волков Василий Захарович

Отец ребёнка: Волков Захар Емельянов

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Волков Иван Захарович

Отец ребёнка: Волков Захар Емельянов

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида Захарова

Отец ребёнка: Волков Захар Емельянов

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Захар Емельянов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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