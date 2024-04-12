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Волкова Екатерина Аввакумова

Место рождения

Симоново, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Аввакум Иванович

Мать: Марфа Данилова

Симоново, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
25.01.1853

Муж: Волков Василий Захарович

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.12.1853

Дочь: Анисья Васильева

Отец ребёнка: Волков Василий Захарович

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.02.1856

Сын: Волков Василий Васильевич

Отец ребёнка: Волков Василий Захарович

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Волков Василий Захарович

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Волков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Волков Василий Захарович

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.10.1872

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Волков Василий Захарович

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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