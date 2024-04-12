Волкова Екатерина Аввакумова
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Аввакум Иванович
Мать: Марфа Данилова
Бракосочетание
25.01.1853
Рождение ребёнка
24.12.1853
Дочь: Анисья Васильева
Отец ребёнка: Волков Василий Захарович
Рождение ребёнка
18.02.1856
Сын: Волков Василий Васильевич
Отец ребёнка: Волков Василий Захарович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Волков Василий Захарович
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Волков Василий Захарович
Рождение ребёнка
04.10.1872
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Волков Василий Захарович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно