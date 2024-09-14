Голубев Трофим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубев Василий Трофимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубев Михаил Трофимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубев Сергей Трофимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.
Сын: Голубев Алексей Трофимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно