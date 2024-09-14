Голубев Трофим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубев Трофим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубев Василий Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубев Михаил Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубев Сергей Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1857 ст.

Сын: Голубев Алексей Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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