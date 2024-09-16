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Голубев Сергей Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голубев Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голубева Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Голубева Ирина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубев Семен Сергеевич

Мать ребёнка: Голубева Ирина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубев Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Голубева Ирина Сергеевна

Калужкино, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.09.1894 ст.

Сын: Голубев Никита Сергеевич

Мать ребёнка: Голубева Ирина Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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