Голубев Сергей Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Голубев Трофим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голубева Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Голубева Ирина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Голубева Ирина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубев Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Голубева Ирина Сергеевна
Калужкино, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.09.1894 ст.
Мать ребёнка: Голубева Ирина Сергеевна
Смерть
Неизвестно