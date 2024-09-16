Голубева Ирина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева Ирина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голубева Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Голубев Сергей Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубев Семен Сергеевич

Отец ребёнка: Голубев Сергей Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубев Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Голубев Сергей Трофимович

Калужкино, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
12.09.1894 ст.

Сын: Голубев Никита Сергеевич

Отец ребёнка: Голубев Сергей Трофимович

Смерть
Неизвестно

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