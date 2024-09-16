Голубева Ирина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голубева Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Голубев Сергей Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Голубев Сергей Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубев Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Голубев Сергей Трофимович
Калужкино, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
12.09.1894 ст.
Отец ребёнка: Голубев Сергей Трофимович
Смерть
Неизвестно