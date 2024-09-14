Голубев Василий Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Голубев Трофим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Голубева Евдокия Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.07.1892 ст.
Дочь: Голубева Мария Васильевна
Мать ребёнка: Голубева Евдокия Никифоровна
Смерть
Неизвестно