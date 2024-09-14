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Голубев Василий Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голубев Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубев Иоанн Васильевич

Мать ребёнка: Голубева Евдокия Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубева Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
16.07.1892 ст.

Дочь: Голубева Мария Васильевна

Мать ребёнка: Голубева Евдокия Никифоровна

Смерть
Неизвестно

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