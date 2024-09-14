Голубева Евдокия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолубева Евдокия Никифоровна

Голубева Евдокия Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубев Иоанн Васильевич

Отец ребёнка: Голубев Василий Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубев Василий Трофимович

Рождение ребёнка
16.07.1892 ст.

Дочь: Голубева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Голубев Василий Трофимович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.