Голубева Евдокия Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Голубев Василий Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.07.1892 ст.
Дочь: Голубева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Голубев Василий Трофимович
Смерть
Неизвестно