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Голубев Алексей Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857 ст.

Дата смерти

26.03.1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857 ст.

Отец: Голубев Трофим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубева Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
20.01.1889 ст.

Сын: Голубев Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: Голубева Ольга Ивановна

Калужкино, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1891 ст.

Дочь: Голубева Ефросиния Алексеевна

Мать ребёнка: Голубева Ольга Ивановна

Смерть
26.03.1905 ст.

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