Голубев Алексей Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857 ст.
Дата смерти26.03.1905 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857 ст.
Отец: Голубев Трофим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голубева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
20.01.1889 ст.
Сын: Голубев Тимофей Алексеевич
Мать ребёнка: Голубева Ольга Ивановна
Калужкино, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1891 ст.
Дочь: Голубева Ефросиния Алексеевна
Мать ребёнка: Голубева Ольга Ивановна
Смерть
26.03.1905 ст.