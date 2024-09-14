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Голубев Михаил Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голубев Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубев Гавриил Михайлович

Мать ребёнка: Голубева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голубева Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Голубева Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
29.12.1889 ст.

Дочь: Голубева Меланья Михайловна

Мать ребёнка: Голубева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Голубева Мария Михайловна

Мать ребёнка: Голубева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
21.03.1897 ст.

Дочь: Голубева Мария Михайловна

Мать ребёнка: Голубева Татьяна Ивановна

Калужкино, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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