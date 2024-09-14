Голубев Михаил Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Голубев Трофим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубев Гавриил Михайлович
Мать ребёнка: Голубева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голубева Параскева Михайловна
Мать ребёнка: Голубева Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.12.1889 ст.
Дочь: Голубева Меланья Михайловна
Мать ребёнка: Голубева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Голубева Мария Михайловна
Мать ребёнка: Голубева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
21.03.1897 ст.
Дочь: Голубева Мария Михайловна
Мать ребёнка: Голубева Татьяна Ивановна
Калужкино, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно