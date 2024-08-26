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Белкин Ларион Акимович

Место рождения

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Вычислено 1747

Дата смерти

07.02.1764

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1712 г.р.

Мать

Вычислено 1723 г.р.

Жена

Вычислено 1743 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1747

Отец: Белкин Аким Филиппович

Мать: Белкина Анна Абрамовна

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Ревизская сказка 1763 г. Козловский уезд. РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1407, стр. 191 (Архангельское на Токае).
Рождение ребёнка
Вычислено 1763

Дочь: (Белкина) Мавра Ларионовна

Мать ребёнка: Белкина Дарья Федоровна

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Ревизская сказка 1763 г. Козловский уезд. РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1407, стр. 191 (Архангельское на Токае). Возраст 6 мес.
Бракосочетание
Вычислено 1763

Жена: Белкина Дарья Федоровна

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Ревизская сказка 1763 г. Козловский уезд. РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1407, стр. 191 (Архангельское на Токае).
Смерть
07.02.1764
Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Возраст 20 лет. ГАВО (Воронеж), фонд 281, оп. 1, д. 4, стр. 16

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