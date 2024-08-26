Белкин Ларион Акимович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1747
Дата смерти07.02.1764
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1747
Отец: Белкин Аким Филиппович
Мать: Белкина Анна Абрамовна
Ревизская сказка 1763 г. Козловский уезд. РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1407, стр. 191 (Архангельское на Токае).
Рождение ребёнка
Вычислено 1763
Дочь: (Белкина) Мавра Ларионовна
Мать ребёнка: Белкина Дарья Федоровна
Ревизская сказка 1763 г. Козловский уезд. РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1407, стр. 191 (Архангельское на Токае). Возраст 6 мес.
Бракосочетание
Вычислено 1763
Жена: Белкина Дарья Федоровна
Ревизская сказка 1763 г. Козловский уезд. РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1407, стр. 191 (Архангельское на Токае).
Смерть
07.02.1764
Возраст 20 лет. ГАВО (Воронеж), фонд 281, оп. 1, д. 4, стр. 16