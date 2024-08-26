Белкина Анна Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелкина Анна Абрамовна

Белкина Анна Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1723

Дата смерти

16.05.1785

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1712 г.р.

Дети

Вычислено 1747 г.р.
Вычислено 1756 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Ревизская сказка 1763 г. Козловский уезд. РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1407, стр. 191 (Архангельское на Токае). Взята в жены из села Подгорного однодворческого
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белкин Аким Филиппович

Рождение ребёнка
Вычислено 1747

Сын: Белкин Ларион Акимович

Отец ребёнка: Белкин Аким Филиппович

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Ревизская сказка 1763 г. Козловский уезд. РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1407, стр. 191 (Архангельское на Токае).
Рождение ребёнка
Вычислено 1756

Сын: Белкин Василий Акимович

Отец ребёнка: Белкин Аким Филиппович

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Ревизская сказка 1763 г. Козловский уезд. РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1407, стр. 191 (Архангельское на Токае).
Смерть
16.05.1785
Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО (Воронеж), Фонд 281, оп. 1, д. 19, стр. 82

Мы используем куки для улучшения работы сайта.