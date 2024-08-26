Белкина Анна Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1723
Дата смерти16.05.1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Ревизская сказка 1763 г. Козловский уезд. РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1407, стр. 191 (Архангельское на Токае). Взята в жены из села Подгорного однодворческого
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1747
Отец ребёнка: Белкин Аким Филиппович
Ревизская сказка 1763 г. Козловский уезд. РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1407, стр. 191 (Архангельское на Токае).
Рождение ребёнка
Вычислено 1756
Отец ребёнка: Белкин Аким Филиппович
Ревизская сказка 1763 г. Козловский уезд. РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1407, стр. 191 (Архангельское на Токае).
Смерть
16.05.1785
ГАВО (Воронеж), Фонд 281, оп. 1, д. 19, стр. 82