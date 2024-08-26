Белкин Аким Филиппович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1712
Дата смерти03.12.1790
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1712
Отец: Белкин Филипп
Мать: не указана
Ревизская сказка 1763 г. Козловский уезд. РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1407, стр. 191 (Архангельское на Токае).
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белкина Анна Абрамовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1747
Мать ребёнка: Белкина Анна Абрамовна
Ревизская сказка 1763 г. Козловский уезд. РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1407, стр. 191 (Архангельское на Токае).
Рождение ребёнка
Вычислено 1756
Мать ребёнка: Белкина Анна Абрамовна
Ревизская сказка 1763 г. Козловский уезд. РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1407, стр. 191 (Архангельское на Токае).
Смерть
03.12.1790
Возраст 72 года. ГАВО (Воронеж), фонд 281, оп. 1, д. 19, стр. 371