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Белкин Аким Филиппович

Место рождения

Ефремов, город Ефремов, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1712

Дата смерти

03.12.1790

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1723 г.р.

Дети

Вычислено 1747 г.р.
Вычислено 1756 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1712

Отец: Белкин Филипп

Мать: не указана

Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Ревизская сказка 1763 г. Козловский уезд. РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1407, стр. 191 (Архангельское на Токае).
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белкина Анна Абрамовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1747

Сын: Белкин Ларион Акимович

Мать ребёнка: Белкина Анна Абрамовна

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Ревизская сказка 1763 г. Козловский уезд. РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1407, стр. 191 (Архангельское на Токае).
Рождение ребёнка
Вычислено 1756

Сын: Белкин Василий Акимович

Мать ребёнка: Белкина Анна Абрамовна

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Ревизская сказка 1763 г. Козловский уезд. РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1407, стр. 191 (Архангельское на Токае).
Смерть
03.12.1790
Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Возраст 72 года. ГАВО (Воронеж), фонд 281, оп. 1, д. 19, стр. 371

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