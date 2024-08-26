Белкин Василий Акимович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Вычислено 1756
Отец: Белкин Аким Филиппович
Мать: Белкина Анна Абрамовна
Ревизская сказка 1763 г. Козловский уезд. РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1407, стр. 191 (Архангельское на Токае).
Бракосочетание
08.11.1769
ГАВО (Воронеж), фонд 281, оп. 1, д. 6, стр. 74
Рождение ребёнка
09.11.1779
Мать ребёнка: Белкина Феврония Никифоровна
ГАВО (Воронеж), ф. 281, оп. 1, д. 10, стр. 23 об.
Рождение ребёнка
18.03.1785
Дочь: (Белкина) Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Белкина Феврония Никифоровна
ГАВО (Воронеж), ф. 281, оп. 1, д. 19
Рождение ребёнка
12.01.1790
Дочь: Белкина Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Белкина Феврония Никифоровна
ГАВО (Воронеж), ф. 281, оп. 1, д. 28, стр. 262
Смерть
Неизвестно