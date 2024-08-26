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Белкин Василий Акимович

Место рождения

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Вычислено 1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1756

Отец: Белкин Аким Филиппович

Мать: Белкина Анна Абрамовна

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Ревизская сказка 1763 г. Козловский уезд. РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1407, стр. 191 (Архангельское на Токае).
Бракосочетание
08.11.1769

Жена: Белкина Феврония Никифоровна

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО (Воронеж), фонд 281, оп. 1, д. 6, стр. 74
Рождение ребёнка
09.11.1779

Сын: Белкин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Белкина Феврония Никифоровна

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО (Воронеж), ф. 281, оп. 1, д. 10, стр. 23 об.
Рождение ребёнка
18.03.1785

Дочь: (Белкина) Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Белкина Феврония Никифоровна

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО (Воронеж), ф. 281, оп. 1, д. 19
Рождение ребёнка
12.01.1790

Дочь: Белкина Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Белкина Феврония Никифоровна

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО (Воронеж), ф. 281, оп. 1, д. 28, стр. 262
Смерть
Неизвестно

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