Белкин Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1712
Мать ребёнка: не указана
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Ревизская сказка 1763 г. Козловский уезд. РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1407, стр. 191 (Архангельское на Токае).
Рождение ребёнка
Вычислено 1724
Мать ребёнка: не указана
Ревизская сказка 1763 г. Козловский уезд. РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1407, стр. 188 (Архангельское на Токае).
Смерть
Неизвестно