Белкин Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белкин Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1712 г.р.
Вычислено 1724 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1712

Сын: Белкин Аким Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Ревизская сказка 1763 г. Козловский уезд. РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1407, стр. 191 (Архангельское на Токае).
Рождение ребёнка
Вычислено 1724

Сын: Белкин Захар Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Ревизская сказка 1763 г. Козловский уезд. РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1407, стр. 188 (Архангельское на Токае).
Смерть
Неизвестно

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