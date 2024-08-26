Белкина Дарья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Ревизская сказка 1763 г. Козловский уезд. РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1407, стр. 191 (Архангельское на Токае). Взята в жены из села Артемкино однодворческого
Рождение ребёнка
Вычислено 1763
Дочь: (Белкина) Мавра Ларионовна
Отец ребёнка: Белкин Ларион Акимович
Ревизская сказка 1763 г. Козловский уезд. РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1407, стр. 191 (Архангельское на Токае). Возраст 6 мес.
Бракосочетание
Вычислено 1763
Ревизская сказка 1763 г. Козловский уезд. РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1407, стр. 191 (Архангельское на Токае).
Смерть
Неизвестно