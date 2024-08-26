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Белкина Дарья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1747 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Ревизская сказка 1763 г. Козловский уезд. РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1407, стр. 191 (Архангельское на Токае). Взята в жены из села Артемкино однодворческого
Рождение ребёнка
Вычислено 1763

Дочь: (Белкина) Мавра Ларионовна

Отец ребёнка: Белкин Ларион Акимович

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Ревизская сказка 1763 г. Козловский уезд. РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1407, стр. 191 (Архангельское на Токае). Возраст 6 мес.
Бракосочетание
Вычислено 1763

Муж: Белкин Ларион Акимович

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Ревизская сказка 1763 г. Козловский уезд. РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1407, стр. 191 (Архангельское на Токае).
Смерть
Неизвестно

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