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Талдыкин Иван Иоакимович

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Талдыкин Иоаким Васильевич

Мать: Талдыкина Параскева Давидовна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.12.1902 ст.

Сын: Талдыкин Николай

Мать ребёнка: Талдыкина Ксения Андреевна

Рождение ребёнка
03.07.1904 ст.

Сын: Талдыкин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Талдыкина Ксения Андреевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.10.1906 ст.

Сын: Талдыкин Яков Иванович

Мать ребёнка: Талдыкина Ксения Андреевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Талдыкина Параскева

Мать ребёнка: Талдыкина Ксения Андреевна

Рождение ребёнка
13.10.1908 ст.

Дочь: Талдыкина Параскева

Мать ребёнка: Талдыкина Ксения Андреевна

Рождение ребёнка
21.07.1911 ст.

Сын: Талдыкин Иван Иванович

Мать ребёнка: Талдыкина Ксения Андреевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.09.1913 ст.

Сын: Талдыкин Федор Иванович

Мать ребёнка: Талдыкина Ксения Андреевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.12.1915 ст.

Сын: Талдыкин Петр Иванович

Мать ребёнка: Талдыкина Ксения Андреевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.04.1917 ст.

Дочь: Талдыкина Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Талдыкина Ксения Андреевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Ксения Андреевна

Смерть
Неизвестно
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