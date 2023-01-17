Талдыкин Иван Иоакимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Рождение ребёнка
08.12.1902 ст.
Сын: Талдыкин Николай
Мать ребёнка: Талдыкина Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
03.07.1904 ст.
Мать ребёнка: Талдыкина Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
29.10.1906 ст.
Мать ребёнка: Талдыкина Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Талдыкина Параскева
Мать ребёнка: Талдыкина Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
13.10.1908 ст.
Дочь: Талдыкина Параскева
Мать ребёнка: Талдыкина Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
21.07.1911 ст.
Мать ребёнка: Талдыкина Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
19.09.1913 ст.
Мать ребёнка: Талдыкина Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
20.12.1915 ст.
Мать ребёнка: Талдыкина Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
11.04.1917 ст.
Дочь: Талдыкина Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Талдыкина Ксения Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно