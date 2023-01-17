Талдыкина Ксения Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина Ксения Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1902 ст.

Сын: Талдыкин Николай

Отец ребёнка: Талдыкин Иван Иоакимович

Рождение ребёнка
03.07.1904 ст.

Сын: Талдыкин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Талдыкин Иван Иоакимович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.10.1906 ст.

Сын: Талдыкин Яков Иванович

Отец ребёнка: Талдыкин Иван Иоакимович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Талдыкина Параскева

Отец ребёнка: Талдыкин Иван Иоакимович

Рождение ребёнка
13.10.1908 ст.

Дочь: Талдыкина Параскева

Отец ребёнка: Талдыкин Иван Иоакимович

Рождение ребёнка
21.07.1911 ст.

Сын: Талдыкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Талдыкин Иван Иоакимович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.09.1913 ст.

Сын: Талдыкин Федор Иванович

Отец ребёнка: Талдыкин Иван Иоакимович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.12.1915 ст.

Сын: Талдыкин Петр Иванович

Отец ребёнка: Талдыкин Иван Иоакимович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.04.1917 ст.

Дочь: Талдыкина Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Талдыкин Иван Иоакимович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Иван Иоакимович

Смерть
Неизвестно
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