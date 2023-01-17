Талдыкина Ксения Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1902 ст.
Сын: Талдыкин Николай
Отец ребёнка: Талдыкин Иван Иоакимович
Рождение ребёнка
03.07.1904 ст.
Отец ребёнка: Талдыкин Иван Иоакимович
Рождение ребёнка
29.10.1906 ст.
Отец ребёнка: Талдыкин Иван Иоакимович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Талдыкина Параскева
Отец ребёнка: Талдыкин Иван Иоакимович
Рождение ребёнка
13.10.1908 ст.
Дочь: Талдыкина Параскева
Отец ребёнка: Талдыкин Иван Иоакимович
Рождение ребёнка
21.07.1911 ст.
Отец ребёнка: Талдыкин Иван Иоакимович
Рождение ребёнка
19.09.1913 ст.
Отец ребёнка: Талдыкин Иван Иоакимович
Рождение ребёнка
20.12.1915 ст.
Отец ребёнка: Талдыкин Иван Иоакимович
Рождение ребёнка
11.04.1917 ст.
Дочь: Талдыкина Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Талдыкин Иван Иоакимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно