Талдыкина (Кабанова) Параскева Давидовна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1882
Отец ребёнка: Талдыкин Иоаким Васильевич
Рождение ребёнка
23.08.1883 ст.
Сын: Талдыкин Адриан Иоакимович
Отец ребёнка: Талдыкин Иоаким Васильевич
Рождение ребёнка
07.11.1884 ст.
Дочь: Талдыкина Степанида Иоакимовна
Отец ребёнка: Талдыкин Иоаким Васильевич
Рождение ребёнка
20.01.1887 ст.
Дочь: Талдыкина Анна
Отец ребёнка: Талдыкин Иоаким Васильевич
Рождение ребёнка
07.04.1888 ст.
Дочь: Антюхина Ольга Иоакимовна
Отец ребёнка: Талдыкин Иоаким Васильевич
Рождение ребёнка
25.10.1890 ст.
Сын: Талдыкин Дмитрий
Отец ребёнка: Талдыкин Иоаким Васильевич
Рождение ребёнка
17.06.1892 ст.
Дочь: Талдыкина Мария Иоакимовна
Отец ребёнка: Талдыкин Иоаким Васильевич
Рождение ребёнка
14.05.1895 ст.
Сын: Талдыкин Константин
Отец ребёнка: Талдыкин Иоаким Васильевич
Рождение ребёнка
24.07.1896 ст.
Дочь: Талдыкина Пелагея Иоакимовна
Отец ребёнка: Талдыкин Иоаким Васильевич
Рождение ребёнка
09.11.1899 ст.
Сын: Талдыкин Филипп Иоакимович
Отец ребёнка: Талдыкин Иоаким Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно