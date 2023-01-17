Талдыкина (Кабанова) Параскева Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина (Кабанова) Параскева Давидовна

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Место рождения

Староживотинное, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Староживотинное, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Талдыкин Иван Иоакимович

Отец ребёнка: Талдыкин Иоаким Васильевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.08.1883 ст.

Сын: Талдыкин Адриан Иоакимович

Отец ребёнка: Талдыкин Иоаким Васильевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.11.1884 ст.

Дочь: Талдыкина Степанида Иоакимовна

Отец ребёнка: Талдыкин Иоаким Васильевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.01.1887 ст.

Дочь: Талдыкина Анна

Отец ребёнка: Талдыкин Иоаким Васильевич

Рождение ребёнка
07.04.1888 ст.

Дочь: Антюхина Ольга Иоакимовна

Отец ребёнка: Талдыкин Иоаким Васильевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.10.1890 ст.

Сын: Талдыкин Дмитрий

Отец ребёнка: Талдыкин Иоаким Васильевич

Рождение ребёнка
17.06.1892 ст.

Дочь: Талдыкина Мария Иоакимовна

Отец ребёнка: Талдыкин Иоаким Васильевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.05.1895 ст.

Сын: Талдыкин Константин

Отец ребёнка: Талдыкин Иоаким Васильевич

Рождение ребёнка
24.07.1896 ст.

Дочь: Талдыкина Пелагея Иоакимовна

Отец ребёнка: Талдыкин Иоаким Васильевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.11.1899 ст.

Сын: Талдыкин Филипп Иоакимович

Отец ребёнка: Талдыкин Иоаким Васильевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Иоаким Васильевич

Смерть
Неизвестно
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