Блинов Тимофей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинов Тимофей Григорьевич

Блинов Тимофей Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1811 г.р.

Мать

Вычислено 1812 г.р.

Жена

Вычислено 1844 г.р.

Дети

Вычислено 1866 г.р.
Вычислено 1970 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1843

Отец: Блинов Григорий Ильич

Мать: Блинова Евдокия Фокична

Рождение ребёнка
Вычислено 1866

Сын: Блинов Харитон Тимофеевич

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Афанасьевна

Вязоваха, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1970

Сын: Блинов Пётр Тимофеевич

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Афанасьевна

Вязоваха, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Евдокия Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close