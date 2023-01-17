Блинов Тимофей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1843
Отец: Блинов Григорий Ильич
Мать: Блинова Евдокия Фокична
Рождение ребёнка
Вычислено 1866
Сын: Блинов Харитон Тимофеевич
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1970
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно