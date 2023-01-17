Блинова Евдокия Фокична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1835
Сын: Блинов Маркел Григорьевич
Отец ребёнка: Блинов Григорий Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1839
Дочь: Агрипена Григорьевна
Отец ребёнка: Блинов Григорий Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1843
Сын: Блинов Тимофей Григорьевич
Отец ребёнка: Блинов Григорий Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1849
Сын: Блинов Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Блинов Григорий Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно