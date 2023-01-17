Блинова Евдокия Фокична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Евдокия Фокична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1811 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1835

Сын: Блинов Маркел Григорьевич

Отец ребёнка: Блинов Григорий Ильич

Вязоваха, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1839

Дочь: Агрипена Григорьевна

Отец ребёнка: Блинов Григорий Ильич

Вязоваха, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1843

Сын: Блинов Тимофей Григорьевич

Отец ребёнка: Блинов Григорий Ильич

Рождение ребёнка
Вычислено 1849

Сын: Блинов Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Блинов Григорий Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Григорий Ильич

Смерть
Неизвестно
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