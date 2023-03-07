Блинов Григорий Ильич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811
Отец: Блинов Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1835
Сын: Блинов Маркел Григорьевич
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Фокична
Рождение ребёнка
Вычислено 1839
Дочь: Агрипена Григорьевна
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Фокична
Рождение ребёнка
Вычислено 1843
Сын: Блинов Тимофей Григорьевич
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Фокична
Рождение ребёнка
Вычислено 1849
Сын: Блинов Георгий Григорьевич
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Фокична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Евдокия Фокична
Смерть
Неизвестно