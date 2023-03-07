Блинов Григорий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинов Григорий Ильич

Блинов Григорий Ильич

avatar

Место рождения

Вязоваха, Оленинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Вычислено 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1812 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811

Отец: Блинов Илья

Мать: не указана

Вязоваха, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1835

Сын: Блинов Маркел Григорьевич

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Фокична

Вязоваха, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1839

Дочь: Агрипена Григорьевна

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Фокична

Вязоваха, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1843

Сын: Блинов Тимофей Григорьевич

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Фокична

Рождение ребёнка
Вычислено 1849

Сын: Блинов Георгий Григорьевич

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Фокична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Евдокия Фокична

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close