Блинова Евдокия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Евдокия Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1843 г.р.

Дети

Вычислено 1866 г.р.
Вычислено 1970 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1866

Сын: Блинов Харитон Тимофеевич

Отец ребёнка: Блинов Тимофей Григорьевич

Вязоваха, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1970

Сын: Блинов Пётр Тимофеевич

Отец ребёнка: Блинов Тимофей Григорьевич

Вязоваха, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Тимофей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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