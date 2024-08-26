Смирнов Роман Филимонов
Место рожденияд. Сипуново, Московская губерния, Можайский уезд, Осташевская волость, Московская область
Дата рождения24.09.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1875
Отец: Смирнов Филимон Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
20.07.1901
Рождение ребёнка
25.10.1902
Сын: Смирнов Дмитрий Романович
Мать ребёнка: Смирнова Феодосия Владимирова
Рождение ребёнка
13.02.1905
Дочь: (Смирнова) Евдокия Романовна
Мать ребёнка: Смирнова Феодосия Владимирова
Рождение ребёнка
10.08.1911
Дочь: (Смирнова) Наталья Романовна
Мать ребёнка: Смирнова Феодосия Владимирова
Рождение ребёнка
19.09.1914
Мать ребёнка: Смирнова Феодосия Владимирова
Смерть
Неизвестно