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Смирнов Роман Филимонов

Место рождения

д. Сипуново, Московская губерния, Можайский уезд, Осташевская волость, Московская область

Дата рождения

24.09.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1875

Отец: Смирнов Филимон Петров

Мать: Смирнова Матрона Фёдорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Феодосия Владимирова

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
20.07.1901

Жена: Смирнова Феодосия Владимирова

Рождение ребёнка
25.10.1902

Сын: Смирнов Дмитрий Романович

Мать ребёнка: Смирнова Феодосия Владимирова

Рождение ребёнка
13.02.1905

Дочь: (Смирнова) Евдокия Романовна

Мать ребёнка: Смирнова Феодосия Владимирова

Рождение ребёнка
10.08.1911

Дочь: (Смирнова) Наталья Романовна

Мать ребёнка: Смирнова Феодосия Владимирова

Рождение ребёнка
19.09.1914

Сын: Смирнов Сергей Романович

Мать ребёнка: Смирнова Феодосия Владимирова

Смерть
Неизвестно

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