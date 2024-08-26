Смирнов Дмитрий Романович
Место рожденияд. Сипуново, Московская губерния, Можайский уезд, Осташевская волость, Московская область
Дата рождения25.10.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1902
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Крещение
26.10.1902
Восприемники: Евфимий Филимонов, Мария Филимонова
Бракосочетание
25.01.1927
Смерть
Неизвестно