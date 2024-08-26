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Смирнов Дмитрий Романович

Место рождения

д. Сипуново, Московская губерния, Можайский уезд, Осташевская волость, Московская область

Дата рождения

25.10.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1902

Отец: Смирнов Роман Филимонов

Мать: Смирнова Феодосия Владимирова

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Крещение
26.10.1902
Восприемники: Евфимий Филимонов, Мария Филимонова
Бракосочетание
25.01.1927

Жена: Смирнова (Пашкова) Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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